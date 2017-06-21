Почти 200 тысячам жителей Японии рекомендована эвакуация из-за дождей

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Более 197 тысяч человек в городе Хамамацу в японской префектуре Сидзуока получили рекомендации эвакуироваться из-за ливневых дождей, сообщила администрация города.
Ливневые дожди вызваны проходящим атмосферным фронтом, который сопровождает сезон "сливовых дождей" в Японии. В ряде районов прогнозируется выпадение до 400 миллиметров осадков в сутки. Особую опасность ливни представляют для жителей, чьи дома находятся рядом с руслом рек, а также в горной местности из-за угрозы схода оползней.