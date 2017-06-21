Почти 200 тысячам жителей Японии рекомендована эвакуация из-за дождей

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Более 197 тысяч человек в городе Хамамацу в японской префектуре Сидзуока получили рекомендации эвакуироваться из-за ливневых дождей, сообщила администрация города.

Рекомендация вызвана опасностью разлива рек из-за обильных ливневых дождей. Ранее сообщалось, что аналогичные рекомендации, кроме префектуры Сидзуока, получили почти 30 тысяч жителей трех префектур на тихоокеанском побережье страны.

Ливневые дожди вызваны проходящим атмосферным фронтом, который сопровождает сезон "сливовых дождей" в Японии. В ряде районов прогнозируется выпадение до 400 миллиметров осадков в сутки. Особую опасность ливни представляют для жителей, чьи дома находятся рядом с руслом рек, а также в горной местности из-за угрозы схода оползней.