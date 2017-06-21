Десяткам тысяч жителей Японии рекомендовали эвакуацию из-за ливневых дождей

Прохожие на улице в Токио, Япония. Архивное фото

Прохожие на улице в Токио, Япония. Архивное фото

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 30 тысяч жителей на тихоокеанском побережье Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за ливневых дождей, сообщил портал Rescue Now, предоставляющий информацию о распоряжениях властей в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Указание о срочной эвакуации получили 2,38 тысячи жителей в поселке Сусами в префектуре Вакаяма.

Рекомендации эвакуироваться получили от властей жители ряда районов префектур Сидзуока, Айти, Миэ, Вакаяма. В префектуре Миэ такую рекомендацию получили 17 тысяч человек.

Всего указание о срочной эвакуации или более мягкие рекомендации эвакуироваться в четырех префектурах получили 28,27 тысячи человек.

Ливневые дожди вызваны проходящим атмосферным фронтом, который сопровождает сезон "сливовых дождей" в Японии, наступление которого было отмечено на прошлой неделе. В ряде районов прогнозируется выпадение до 400 миллиметров осадков в сутки. Особенную опасность ливни представляют для жителей, чьи дома находятся рядом с руслом рек, а также в горной местности из-за угрозы схода оползней.