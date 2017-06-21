Десяткам тысяч жителей Японии рекомендовали эвакуацию из-за ливневых дождей

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 30 тысяч жителей на тихоокеанском побережье Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за ливневых дождей, сообщил портал Rescue Now, предоставляющий информацию о распоряжениях властей в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Рекомендации эвакуироваться получили от властей жители ряда районов префектур Сидзуока, Айти, Миэ, Вакаяма. В префектуре Миэ такую рекомендацию получили 17 тысяч человек.
Всего указание о срочной эвакуации или более мягкие рекомендации эвакуироваться в четырех префектурах получили 28,27 тысячи человек.