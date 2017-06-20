Париж и Берлин готовы оставаться посредниками в переговорах по Украине

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Франция и Германия готовы оставаться посредниками в переговорах по урегулированию на востоке Украины, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров во вторник в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы остаемся приверженными урегулированию этого кризиса. В рамках "нормандского формата" Франция и Германия готовы продолжать свою посредническую роль для того, чтобы минские соглашения были выполнены в наикратчайшие сроки", — сказал Ле Дриан.

"Чем дольше мы ждем и бездействуем, тем меньше становится контактных линий и тем больше отдаляется перспектива урегулированию этого кризиса", — добавил глава МИД Франции.