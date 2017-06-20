Порошенко заявил, что США поддерживают минские соглашения по Донбассу

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон поддерживает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

Порошенко находится с рабочим визитом в США.

"Было отмечено (в ходе встречи – ред.), что США поддерживают и остаются приверженными минским договоренностям. Уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации минских договоренностей", — заявил Порошенко на брифинге во вторник по результатам встречи с Трампом.

По словам Порошенко, в частности, должен быть прекращен огонь, отведены "артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории, включая границу".

Кроме того, Порошенко заявил, что передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от пленных, которые находятся в Донбассе, и выразил надежду на помощь США в их освобождении.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.