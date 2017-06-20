В зоопарке Сеула слоны спасли тонущего детеныша

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Камера видеонаблюдения в зоопарке Сеула запечатлела, как два слона спасают тонущего детеныша, сообщает ABC News.

Видео появилось накануне на странице зоопарка Seoul Grand Park в Facebook. На кадрах видно, как слоненок, оступившись, падает в бассейн. Видя, что ему не удается удержаться на плаву, взрослые слоны начинают паниковать и бросаются в воду.

Поддерживая детеныша хоботами, они стали выталкивать его из бассейна, пока опасность не миновала.

Сотрудники зоопарка уточнили, что ни слоненок, ни его старшие сородичи не пострадали.