Всемирная продовольственная программа сообщила об угрозе голода в Сомали

ЖЕНЕВА, 20 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупреждает о возможности начала голода в Сомали, если в ближайшее время не будет предоставлено финансирование на программы ВПП в размере 300 миллионов долларов, заявил журналистам руководитель программ ВПП по Сомали Лоран Букера.

"Голод надвигается. Пока он не объявлен. Последние месяцы нам удавалось его избежать, но он приближается, и если ситуация не изменится, будет голод", — сказал он.

По его словам, на данный момент ВПП зафиксировало 618 смертей от болезней, вызванных недоеданием, в частности от холеры.

Букера добавил, что программа ВПП для Сомали профинансирована только на 40%. Всего на ближайшие полгода необходимо получить еще 300 миллионов долларов. Это поможет оказать помощь порядка 2,5 миллиона человек.

В настоящее время ВПП активно работает по предотвращению голода в четырех станах: Сомали, Йемене, Южном Судане и Нигерии. На программы организации в этих местах необходим 1 миллиард долларов.