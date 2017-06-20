В Великобритании планируют расширить полномочия полиции

ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Тереза Мэй и глава МВД страны Эмбер Радд рассматривают возможность внесения изменений в действующую контртеррористическую стратегию страны для того, чтобы наделить полицию и спецслужбы большими полномочиями, заявил официальный представитель канцелярии премьера.

Во вторник премьер провела совещание с членами кабинета министров. Члены кабинета обсудили события, которые произошли в стране в последние недели.

"После трагического инцидента в Финсбери-Парк премьер и глава МВД обсудили важность работы правительства по пересмотру контртеррористической стратегии и наделению полиции и служб безопасности теми полномочиями и инструментами, которые им необходимы", — говорится в заявлении представителя правительства.

В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам. Этот теракт стал четвертым в Великобритании за последние три с небольшим месяца.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.