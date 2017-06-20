В Мьянме принимают срочные меры против сезонной эпидемии лихорадки денге

БАНГКОК, 20 июн — РИА Новости. Власти Мьянмы принимают срочные меры по контролю сезонной эпидемии лихорадки денге, которая, по мнению медиков, в этом году может значительно выйти за рамки статистики заболеваний предыдущих лет, сообщает во вторник интернет-версия газеты Myanmar Times.
Смертельно опасная лихорадка, переносимая дневным комаром Aedes Aegypti, обычно быстрее всего распространяется и поражает наибольшее количество людей в течение сезона дождей, с мая по сентябрь-октябрь. Так, в 2016 году из 10 тысяч случаев заболевания за год более 7 тысяч пришлись на месяцы сезона дождей. В этом году статистика заболеваний в первой половине года, включая первый месяц сезона дождей, говорит о том, что общее годовое количество заболевших может значительно превысить данные 2016 года, говорится в сообщении.
Мьянма сейчас стоит на первом месте среди стран Юго-Восточной Азии по распространению лихорадки денге, отмечает газета.
Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
'…#Yangon had the highest incidence of #dengue fever followed by #Rakhine and #Ayeyarwaddy.' | #Myanmar https://t.co/SDEgy0FEAd— The Myanmar Times (@TheMyanmarTimes) 20 июня 2017 г.