В Мьянме принимают срочные меры против сезонной эпидемии лихорадки денге

БАНГКОК, 20 июн — РИА Новости. Власти Мьянмы принимают срочные меры по контролю сезонной эпидемии лихорадки денге, которая, по мнению медиков, в этом году может значительно выйти за рамки статистики заболеваний предыдущих лет, сообщает во вторник интернет-версия газеты Myanmar Times.

С января по май в стране отмечены более 3 тысяч случаев заболевания лихорадкой денге и 17 случаев смерти от этой болезни, сообщает издание со ссылкой на минздрав Мьянмы. Также, со ссылкой на минздрав, газета сообщает, что среди скончавшихся от лихорадки денге в этом году есть не только дети моложе 15 лет и пожилые люди, но и лица в возрасте от 20 до 40 лет, что нетипично для этой болезни.

Смертельно опасная лихорадка, переносимая дневным комаром Aedes Aegypti, обычно быстрее всего распространяется и поражает наибольшее количество людей в течение сезона дождей, с мая по сентябрь-октябрь. Так, в 2016 году из 10 тысяч случаев заболевания за год более 7 тысяч пришлись на месяцы сезона дождей. В этом году статистика заболеваний в первой половине года, включая первый месяц сезона дождей, говорит о том, что общее годовое количество заболевших может значительно превысить данные 2016 года, говорится в сообщении.

В связи с ускоренным распространением лихорадки власти страны начали кампанию по ликвидации очагов ее распространения, которым чаще всего становятся водоемы или резервуары со стоячей водой, необходимой для размножения комаров. Все подобные водоемы в провинциях, где лихорадка денге наиболее часто встречается, а также в крупнейшем городе страны Янгоне подвергают обработке средствами контроля популяции комаров, сообщает издание. Также местные врачи и сотрудники министерства здравоохранения ведут компанию по ознакомлению населения с доступными методами борьбы с распространением инфекции, говорится в сообщении.

Мьянма сейчас стоит на первом месте среди стран Юго-Восточной Азии по распространению лихорадки денге, отмечает газета.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

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