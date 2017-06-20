МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Встреча президентов США и Украины в Белом доме обещает быть короткой и, скорее всего, не прояснит позицию администрации в отношении Киева, пишет британская газета The Guardian.

По сведениям издания, когда Петр Порошенко покинул Киев, встреча еще не была согласована из-за сомнений Трампа. В итоге стороны пришли к компромиссу — сначала президента Украины примет вице-президент Майк Пенс, а затем они вдвоем "заглянут" к главе Белого дома.

Подобный формат позволяет Дональду Трампу не стоять рядом с Порошенко и не делать заявлений о двусторонних отношениях, как это принято на большинстве встреч с зарубежными лидерами. В таком случае американскому президенту пришлось бы выражать свою позицию по Крыму и ситуации на юго-востоке Украины тогда как сейчас политика США в этом направлении артикулируется Пентагоном и Госдепартаментом, добавляет газета.

Такое обращение с Порошенко многие на Украине, в Европе и в Вашингтоне могут посчитать унизительным, учитывая, со сколькими лидерами Трамп уже встречался, и принимая во внимание заявления о "стратегической важности" Украины для США.

Переговоры Дональда Трампа и Петра Порошенко пройдут во вторник. Комментируя встречу, украинский лидер заявил о важности того, что президент США примет его раньше, чем Владимира Путина. В Кремле заявили, что не считают уместным "устраивать гонки" и выразили надежду, что США пошлют Киеву "мощный сигнал" о необходимости соблюдения Минских соглашений.