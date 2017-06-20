В ЮАР бегемот утопил носорога в борьбе за воду

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В южноафриканском заповеднике в плато Малое Кару два бегемота напали на носорога, стоявшего у водоема во время засухи, пишет Daily Mail.

По словам смотрителя заповедника Рейнджера Робертсона, в тот день стояла сухая погода и бегемоты старались защитить источник воды от конкурента. Один из них в итоге утопил носорога.

"Бегемоты в засуху особенно агрессивны. <…> Это все равно что смотреть на работу бульдозера. Невероятная сила", — приводит издание слова Робертсона.

Как отмечает газета, бегемоты считаются одними из самых опасных животных Африки. В год они убивают около 500 человек.