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В мире

Полиция могла общаться с наехавшим на мусульман мужчиной за день до ЧП

Сюжет:
Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (55)
13:0120.06.2017
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© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПолиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полиция Уэльса могла за день до теракта общаться с мужчиной, совершившим наезд на мусульман в Лондоне,  сообщает телеканал ITV, добавляя, что предполагаемый злоумышленник мог быть пьян.

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19 июня 2017
© REUTERS / Neil Hall
"Ответный терроризм": что если это — будущее Европы
В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам.

Ранее власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. Как сообщил РИА Новости источник в британских силовых структурах, одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм, а подозреваемый мог действовать в одиночку.

По данным телеканала, за день до трагедии в полицию Уэльса поступило сообщение о "пьяном" мужчине в фургоне в Кардифе, по описанию похожем на автомобиль, на котором был совершен наезд. Неизвестный сообщил в правоохранительные органы, что мужчина лежит поперек сидений в фургоне и, предположительно, находится без сознания. Полицейские прибыли на место предполагаемого происшествия в течение получаса, однако пока не известно, обнаружили ли они мужчину в фургоне и вступали ли с ним в контакт.

В Лондоне фургон наехал на толпу людей. Кадры с места ЧП
© REUTERS / Neil HallНа севере Лондона фургон въехал в толпу прихожан, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
На севере Лондона фургон въехал в толпу прихожан, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы.
© REUTERS / Ritvik CarvalhoВ результате инцидента погиб один мужчина, еще десять человек были ранены.Скорая помощь на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Ritvik Carvalho
В результате инцидента погиб один мужчина, еще десять человек были ранены.
© REUTERS / Social Media/ Thomas Van HulleНа данный момент в больницах города остаются восемь человек.На месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Social Media/ Thomas Van Hulle
На данный момент в больницах города остаются восемь человек.
© REUTERS / Neil HallВ МВД Британии не иключают, что инцидент на севере Лондона является терактом.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
В МВД Британии не иключают, что инцидент на севере Лондона является терактом.
© REUTERS / Neil HallКак рассказали очевидцы, в фургоне были трое мужчин, двоим удалось скрыться.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Как рассказали очевидцы, в фургоне были трое мужчин, двоим удалось скрыться.
© REUTERS / Neil HallВодителя фургона, врезавшегося в людей, задержали местные жители и передали полицейским, мужчину проверят на психическое состояние.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Водителя фургона, врезавшегося в людей, задержали местные жители и передали полицейским, мужчину проверят на психическое состояние.
© AP Photo / PA/ Yui MokНа данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / PA/ Yui Mok
На данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.
© REUTERS / Neil HallМечеть, около которой произошел инцидент, ранее посещали экс-боевик террористической организации "Аль-Каиды" Закариас Муссауи и Ричард Рейд, который в 2001 году пытался взорвать самолет American Airlines.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Мечеть, около которой произошел инцидент, ранее посещали экс-боевик террористической организации "Аль-Каиды" Закариас Муссауи и Ричард Рейд, который в 2001 году пытался взорвать самолет American Airlines.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasМэр Лондона назвал ночной инцидент атакой на общечеловеческие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Мэр Лондона назвал ночной инцидент атакой на общечеловеческие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением.
© AP Photo / Tim IrelandГрадоначальник также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / Tim Ireland
Градоначальник также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции.
© AP Photo / PA/ Yui MokПолиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.Люди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AP Photo / PA/ Yui Mok
Полиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.
© REUTERS / Neil HallПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ночным инцидентом проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA, который собирается в случае прямой угрозы госбезопасности страны.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© REUTERS / Neil Hall
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ночным инцидентом проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA, который собирается в случае прямой угрозы госбезопасности страны.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasМусульманский Совет Великобритании отметил, что свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений.Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Мусульманский Совет Великобритании отметил, что свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений.
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