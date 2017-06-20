Полиция могла общаться с наехавшим на мусульман мужчиной за день до ЧП
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полиция Уэльса могла за день до теракта общаться с мужчиной, совершившим наезд на мусульман в Лондоне, сообщает телеканал ITV, добавляя, что предполагаемый злоумышленник мог быть пьян.
В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам.
Ранее власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. Как сообщил РИА Новости источник в британских силовых структурах, одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм, а подозреваемый мог действовать в одиночку.
По данным телеканала, за день до трагедии в полицию Уэльса поступило сообщение о "пьяном" мужчине в фургоне в Кардифе, по описанию похожем на автомобиль, на котором был совершен наезд. Неизвестный сообщил в правоохранительные органы, что мужчина лежит поперек сидений в фургоне и, предположительно, находится без сознания. Полицейские прибыли на место предполагаемого происшествия в течение получаса, однако пока не известно, обнаружили ли они мужчину в фургоне и вступали ли с ним в контакт.
На севере Лондона фургон въехал в толпу прихожан, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы.
В результате инцидента погиб один мужчина, еще десять человек были ранены.
На данный момент в больницах города остаются восемь человек.
В МВД Британии не иключают, что инцидент на севере Лондона является терактом.
Как рассказали очевидцы, в фургоне были трое мужчин, двоим удалось скрыться.
Водителя фургона, врезавшегося в людей, задержали местные жители и передали полицейским, мужчину проверят на психическое состояние.
На данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается.
Мечеть, около которой произошел инцидент, ранее посещали экс-боевик террористической организации "Аль-Каиды" Закариас Муссауи и Ричард Рейд, который в 2001 году пытался взорвать самолет American Airlines.
Мэр Лондона назвал ночной инцидент атакой на общечеловеческие ценности, связанные с толерантностью, свободой и уважением.
Градоначальник также призвал лондонцев сохранять спокойствие и бдительность, сообщать обо всем подозрительном полиции.
Полиция Лондона развернула дополнительные силы в городе, чтобы обеспечить безопасность гражданам и особенно тем, кто соблюдает Рамадан.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с ночным инцидентом проведет заседание чрезвычайного комитета COBRA, который собирается в случае прямой угрозы госбезопасности страны.
Мусульманский Совет Великобритании отметил, что свидетельства очевидцев указывают на то, что преступник действовал из исламофобских настроений.