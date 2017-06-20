Полиция могла общаться с наехавшим на мусульман мужчиной за день до ЧП

Наезд фургона на толпу людей в Лондоне (55)

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Полиция Уэльса могла за день до теракта общаться с мужчиной, совершившим наезд на мусульман в Лондоне, сообщает телеканал ITV, добавляя, что предполагаемый злоумышленник мог быть пьян.

В ночь на понедельник 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас имам.

Ранее власти страны заявляли, что произошедшее является терактом, однако полиция не спешила подтверждать это. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что подозреваемому предъявлено несколько обвинений, в том числе и в совершении теракта. Как сообщил РИА Новости источник в британских силовых структурах, одним из основных направлений в расследовании происшествия у мечети на севере Лондона остается терроризм, а подозреваемый мог действовать в одиночку.

По данным телеканала, за день до трагедии в полицию Уэльса поступило сообщение о "пьяном" мужчине в фургоне в Кардифе, по описанию похожем на автомобиль, на котором был совершен наезд. Неизвестный сообщил в правоохранительные органы, что мужчина лежит поперек сидений в фургоне и, предположительно, находится без сознания. Полицейские прибыли на место предполагаемого происшествия в течение получаса, однако пока не известно, обнаружили ли они мужчину в фургоне и вступали ли с ним в контакт.