В ДНР проведут эксгумацию тел трех силовиков, погибших в 2014 году

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики планирует провести эксгумацию тел трех украинских силовиков, погибших в 2014 году на востоке Донецкой области, сообщил во вторник журналистам представитель оборонного ведомства.

"Завтра (в среду — ред.) в районе населенного пункта Мариновка (населенный пункт в районе границы с РФ) пройдет эксгумация троих погибших военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины). При эксгумации будут присутствовать представители министерства обороны ДНР и министерства обороны Украины", — сказал он.

Причины проведения эксгумации не сообщаются.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.