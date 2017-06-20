В ДНР проведут эксгумацию тел трех силовиков, погибших в 2014 году

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики планирует провести эксгумацию тел трех украинских силовиков, погибших в 2014 году на востоке Донецкой области, сообщил во вторник журналистам представитель оборонного ведомства.
Причины проведения эксгумации не сообщаются.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.