Столтенберг заявил о готовности НАТО действовать на восточных рубежах

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО продолжит следить за ситуацией на восточных рубежах альянса и готова действовать при необходимости, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО уже отреагировала на значительное усиление российского военного присутствия в этом регионе, поэтому мы разместили четыре боевых группы, активизировали учения, а также в дополнение к натовским боевым группам было усилено военное присутствие США на двусторонней основе", — сказал Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Литве, которая транслировалась на интернет-сайте НАТО.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Генсек отметил, что "все это прекрасно демонстрирует решимость НАТО". "Мы продолжим следить за ситуацией, за учениями "Запад" и продолжим быть бдительными и готовыми действовать, если потребуется", — заявил Столтенберг.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США. Выступая в Латвии 19 июня 2017 года генсек НАТО заявил, что размещение батальонов, которые в альянсе стали называть боевыми группами, завершено.