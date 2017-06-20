Проект реинтеграции Донбасса - информационный вброс, считают в ОП

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Информация о планах внести в Раду закон о реинтеграции Донбасса является очередным информационном вбросом, чтобы убедить ЕС в желание Киева решить конфликт на юго-востоке страны, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. Как заявили в Раде, закон исключает проведение любых выборов в регионе до возвращения территории под контроль Киева.

"После отмены виз с ЕС Порошенко надо показать, что Киев крайне заинтересован в разрешении конфликта на юго-востоке… Для урегулирования ситуации не надо создавать какие-то новые документы, существуют Минские соглашения, которые должны быть исполнены. А то, что их выполнение сейчас тормозит исключительно украинская верхушка, очевидно для всей международной общественности. Поэтому не думаю, что очередные пустые информационные вбросы способны кого-то убедить в обратном", — сказала Сутормина РИА Новости.

Общественница также напомнила о том, что Киев неоднократно делал "подобные сливы в прессу", но дальше этого процесс не заходил.