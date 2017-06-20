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В Киеве задержали подозреваемых в сбыте оружия из Донбасса

12:0820.06.2017
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАвтомат Калашникова. Архивное фотоАвтомат Калашникова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали в Киеве группу людей, которых подозревают в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, привезенных из зоны военной операции в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба прокуратура Киева.

Солдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
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"Киевской местной прокуратурой… в ходе проведения мероприятий разоблачена и задержана группа лиц, занимавшихся незаконным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, привезенных из АТО", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, правоохранители задержали торговцев во время попытки продать автомат Калашникова с глушителем за 1,5 тысячи долларов и пистолет за 900 долларов. Кроме того, в ходе осмотра автомобиля задержанных изъяты пистолет, глушитель, 267 патронов и граната с запалом.

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Как отмечается, задержаны три человека. Им готовятся предъявить обвинение по части первой статьи 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), добавили в ведомстве.

По данным ведомства, правоохранители устанавливают канал поступления оружия и возможных причастных у его нелегальному сбыту.

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