Премьер Франции поддерживает идею сокращения числа депутатов

ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поддерживает идею сокращения числа депутатов Национального собрания и введение смешанной системы выборов членов нижней палаты.

"Необходимо частичное введение пропорциональной системы. Каждый понимает, что нельзя оставлять за стенами Национального собрания сильные политические течения", — сказал Филипп в эфире телеканала BFMTV.

Он также отметил, что сокращение числа депутатов с 577, например, до 450, было бы хорошим шагом.

Парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе, депутаты Нацсобрания избираются в одномандатных округах. По результатам прошедшего в воскресенье второго тура выборов кандидаты от движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.