В Аргентине нашли склад нацистской атрибутики

МЕХИКО, 20 июн – РИА Новости. Федеральная полиция Аргентины обнаружила недалеко от Буэнос-Айреса нелегальный склад нацистской атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны.

По данным Guardian , всего речь идет примерно о 75 объектах, связанных с нацистами. При этом власти считают, что они ранее принадлежали высокопоставленным деятелям Германии во время Второй мировой войны.

"Первые данные говорят, что это оригинальные произведения", — заявила в понедельник агентству Ассошиэйтед Пресс министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Многие находки сопровождались старыми фотографиями найденных предметов.

После Второй мировой войны многие нацистские преступники бежали в Южную Америку. Наиболее известными среди них были один из ближайших помощников фюрера Адольф Эйхман. В 1960 году израильскими агентами в Аргентине он был арестован, нелегально переправлен в Израиль и затем повешен. Еще одним был Йозеф Менгеле, прозванный "ангелом смерти" концлагеря Освенцим и умерший в 1979 году в Бразилии.