Глава МИД Катара заявил, что посетит США на следующей неделе

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что посетит США на следующей неделе для обсуждения того, какое экономическое влияние окажет блокада страны, передает агентство Рейтер.

Также сообщается, что обсуждаться будет влияние блокады на "глобальные усилия по борьбе с терроризмом".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.