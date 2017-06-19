Немецкий политик о санкциях против Крыма: США "выкрутили руки" европейцам

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Евросоюз согласился продлить санкции в отношении Крыма под давлением США, считает член партии "Христианско-демократический союз Германии", экс-депутат бундестага и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер. Об этом он заявил в интервью Sputnik Deutschland.

"Всем известно, что эти санкции существуют лишь потому, что американцы – вспомним бывшего вице-президента США Джо Байдена – выкрутили нам руки", — сказал он.

Виммер также прокомментировал намерение американского сената ввести в отношении России новые ограничительные меры в сфере энергетики, что может навредить интересам Германии и Австрии. По мнению политика, действия Вашингтона не вызывают удивления.

"Если с собачьей преданностью бегать за американцами, не нужно удивляться, что происходят подобные ситуации", — отметил Виммер.

В понедельник, 19 июня, главы МИД стран Евросоюза продлили на год действие санкций в отношении Крыма. В Кремле к этому решению отнеслись негативно, подчеркнув, что санкции наносят ущерб и их инициаторам.

Ранее сенат США предложил ужесточить санкции против России в области энергетики, в том числе чтобы противодействовать строительству газопровода "Северный поток – 2". Глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили это намерение, отметив, что речь в нем идет о выдавливании поставок российского газа на европейском рынке в пользу американского сжиженного газа.