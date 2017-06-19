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В мире

"Нечего обсуждать": ЕС продлил санкции против Крыма еще на год

Сюжет:
Санкции в отношении России (5950)
12:2919.06.2017
(обновлено: 13:08 19.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкФлаг Европейского Союза. Архивное фотоФлаг Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Главы МИД стран — членов Евросоюза продлили на год действие санкций в отношении Крыма. Власти полуострова уже заявили, что крымчане никогда не рассчитывали на помощь Запада и ограничения их не пугают.

Вид на бухту в Балаклаве. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Глава Общественной палаты Крыма считает продление санкций Евросоюза местью
В заявлении Совета ЕС говорится, что текущие санкции продлены без обсуждения до 23 июня 2018 года.

В Евросоюзе добавили, что ограничения введены "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года".

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Реакция Крыма

Глава госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов заявил, что западные санкции не пугают жителей полуострова.

"Крымчане не боятся действий Запада и остаются тверды в своем решении быть с Россией. Мы никогда не рассчитывали на западную помощь и ожидаем дальнейшее применение санкций. Продолжительность санкций нас не пугает", — пояснил чиновник РИА Новости.

По словам Смирнова, за последние три года Крым не только адаптировался к санкционному режиму, но и научился извлекать из него выгоды, развивая собственную экономику.

В начале июня вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал санкции бесперспективными.

Вице-председатель партии Альтернатива для Германии Александр Гауланд. Архивное фото
© AFP 2017 / John McDougall
Немецкий политик назвал Крым исконно российской территорией
"После референдума (2014 года. — Прим. ред.) на нас, по существу, пошла волна агрессии, которая до сих пор продолжается. Это дело неприемлемое, и мы считаем, что это все скоро захлебнется, потому что противоречит интересам самих государств, которые устраивают эту агрессию, и интересам мира и безопасности во всем мире", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, Запад должен осознать необходимость конструктивного подхода в международной политике.

"Без этого мир будет ставиться на грань военной угрозы, на грань конфронтации, которой не хочет никто. Все, что требуется, это осознать, что абсолютно легитимный крымский референдум, после которого началась эта вся конфронтация, возник только потому, что в Киеве произошел государственный переворот", — подчеркнул Мурадов.

Перспективы санкций

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Российские фермеры должны поблагодарить Обаму за санкции, заявил Путин
Ранее российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Евросоюз может в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении Москвы. Так дипломат прокомментировал возможное обсуждение одного из трех пакетов антироссийских ограничений, действие которого истекает 31 июля.

"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — отметил постпред 8 июня в интервью газете "Известия".

Вид на Собор Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Метод, который не работает: история антироссийских санкций
О необходимости отмены ограничений все чаще говорят и на Западе. Так, на выходных антироссийские санкции осудила немецкая правая партия "Альтернатива для Германии".

"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.

Политик отметил, что после распада СССР Запад не сумел выстроить новый миропорядок с участием Москвы, и раскритиковал расширение НАТО на восток.

"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — сказал он.

История вопроса

Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Рисков нет: расширение санкций против России не пугает ни власть, ни бизнес
Санкции против Крыма впервые ввели в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

Кроме того, США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.

В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов отменить санкции при определенных условиях.

"Мы были бы счастливы снять санкции с России, если Минские соглашения были бы полностью реализованы", — сказала глава европейской дипломатии.

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Ганжара: Киев играет на дуде "Крым – украинский". На Западе уже мнение иное
В соответствии с Минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.

Российские власти неоднократно называли абсурдом попытки Запада связать санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве постоянно подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского соглашения и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

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