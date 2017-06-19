"Нечего обсуждать": ЕС продлил санкции против Крыма еще на год

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Главы МИД стран — членов Евросоюза продлили на год действие санкций в отношении Крыма. Власти полуострова уже заявили, что крымчане никогда не рассчитывали на помощь Запада и ограничения их не пугают.
В Евросоюзе добавили, что ограничения введены "в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года".
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Реакция Крыма
Глава госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов заявил, что западные санкции не пугают жителей полуострова.
"Крымчане не боятся действий Запада и остаются тверды в своем решении быть с Россией. Мы никогда не рассчитывали на западную помощь и ожидаем дальнейшее применение санкций. Продолжительность санкций нас не пугает", — пояснил чиновник РИА Новости.
По словам Смирнова, за последние три года Крым не только адаптировался к санкционному режиму, но и научился извлекать из него выгоды, развивая собственную экономику.
В начале июня вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал санкции бесперспективными.
По его словам, Запад должен осознать необходимость конструктивного подхода в международной политике.
"Без этого мир будет ставиться на грань военной угрозы, на грань конфронтации, которой не хочет никто. Все, что требуется, это осознать, что абсолютно легитимный крымский референдум, после которого началась эта вся конфронтация, возник только потому, что в Киеве произошел государственный переворот", — подчеркнул Мурадов.
Перспективы санкций
"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев — это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", — отметил постпред 8 июня в интервью газете "Известия".
"Санкции всегда ошибочны, политически неправильны. И они не вернут ни частицы Крыма. Крым — исконно российская территория, он не может вернуться в состав Украины", — заявил зампред партии и лидер ее избирательного списка на выборах в бундестаг Александр Гауланд.
Политик отметил, что после распада СССР Запад не сумел выстроить новый миропорядок с участием Москвы, и раскритиковал расширение НАТО на восток.
"Нам, немцам, всегда жилось хорошо, когда у нас были хорошие отношения с Россией", — сказал он.
История вопроса
Кроме того, США и ЕС ввели персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. В Вашингтоне не раз заявляли, что оставят в силе санкции в связи с присоединением Крыма до тех пор, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.
В марте глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС готов отменить санкции при определенных условиях.
"Мы были бы счастливы снять санкции с России, если Минские соглашения были бы полностью реализованы", — сказала глава европейской дипломатии.
Российские власти неоднократно называли абсурдом попытки Запада связать санкции с выполнением Минских соглашений. В Москве постоянно подчеркивают, что Россия не является стороной внутриукраинского соглашения и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.