США осудили атаку на прихожан мечети в Лондоне

Люди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Люди молятся на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты осуждают атаку прошедшей ночью в Лондоне вблизи мечети, говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на официального представителя ведомства Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты решительно осуждают атаку вблизи мечети, вероятно, направленную на прихожан мечети в Лондоне. Мы выражаем наше сочувствие и надежду на скорейшее выздоровление пострадавших", — заявила она.

Четвертое крупное за последние три с небольшим месяца ЧП произошло в Великобритании в ночь на понедельник. 47-летний Даррен Осборн протаранил на арендованном грузовике возвращавшуюся из мечети после вечерней молитвы группу прихожан. Погиб один человек, ранены восемь. Толпа была готова растерзать злоумышленника, но его спас от смерти на месте имам.