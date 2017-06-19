СМИ узнали имя подозреваемого в наезде на людей возле мечети в Лондоне

Полиция и журналисты на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

Полиция и журналисты на месте наезда фургона на людей в Лондоне. 19 июня 2017

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подозреваемый в наезде на толпу людей возле мечети в Лондоне идентифицирован как 47-летний Даррен Осборн, сообщает Sky News.

В настоящее время полиция проводит обыски по месту жительства подозреваемого в Кардиффе. Использовавшийся при наезде автомобиль был арендован в Южном Уэльсе, говорится в статье.

В ночь на понедельник на севере Лондона фургон совершил наезд на людей, возвращавшихся из мечети. По данным полиции, жертвой инцидента стал один человек, еще десять получили ранения.