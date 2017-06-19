Жертвами нападения на туристический лагерь в Мали стали пять человек

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр безопасности Мали Салиф Траоре заявил, что в результате нападения террористов на туристический лагерь недалеко от столицы страны Бамако погибли четверо гражданских лиц и один военнослужащий, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали два человека, более 30 человек, находившихся в заложниках, удалось спасти, в том числе 13 французов.

"Был убит малийский военнослужащий и четверо гражданских лиц: двое граждан Франции африканского происхождения, гражданин КНР и гражданин Португалии", — сказал Траоре.

В воскресенье было совершено нападение на туристический комплекс Лагерь Кангаба, расположенный недалеко от Бамако. Местные жители сообщали о стрельбе. На место прибыли малийские военные и военнослужащие международного контингента, размещенные в стране. Как сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, при теракте в Мали погибли гражданин Португалии и гражданин Мали, работавшие в составе тренировочной миссии ЕС и в делегации Евросоюза.