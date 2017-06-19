Британия и Еврокомиссия договорились о приоритетах переговоров о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия и Великобритания в первый день официальных переговоров по Brexit договорились по расписанию и приоритетам будущих дискуссий о "разводе", сказал главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье.

"Сегодня мы договорились по датам и приоритетам переговоров", — сказал он.

Первый этап работы, по его словам, будет связан с самыми острыми вопросами Brexit, "чтобы снять неопределенностью, которая вызвана Brexit". На второй стадии стороны планируется определить структуру "будущего партнерства" ЕС и Великобритании, добавил Барнье.

"Мы также договорились о структуре переговоров", — сказал он.

В частности, стороны хотят проводить за переговорами одну неделю каждый месяц. Кроме того, переговорщики должны разделиться, исходя из его слова, на три группы для обсуждения трех тем: прав человека, урегулирования финансовых обязательства сторон друг перед другом, а также прочим вопросам, связанных с "разводом".

Согласно договоренностям сторон, переговоры будут проходить раз в месяц в недели, начинающиеся 17 июля, 18 сентября и 9 октября, сообщает агентство Рейтер.