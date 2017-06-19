Франция станет самостоятельнее после победы партии Макрона, считает эксперт

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Франция после победы на парламентских выборах движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" будет играть более самостоятельную роль, чем прежде, сообщил РИА Новости председатель Совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Кандидаты от движения "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны. Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.

"Макрон уже несколько раз – на встречах с президентом (США Дональдом) Трампом и президентом (РФ Владимиром) Путиным – показал себя человеком самостоятельным. Я думаю, Франция будет играть куда более самостоятельную роль, чем прежде", - заявил Быстрицкий РИА Новости. Он добавил, что теперь главный вопрос состоит в том, "как долго Макрон будет проявлять эту твердость духа".

По мнению эксперта Валдайского клуба, победа движения президента Франции свидетельствует о надоевшей политической элите. "Победа движения "Вперёд, республика" - это заслуга Макрона. Но в ещё большей степени – это признание того факта, что элиты надоели. Они надоели везде. И в Великобритании, и в Америке", - заявил Быстрицкий.

Он отметил, что теперь необходимо понять, насколько французское общество готово к действиям Макрона. "Нужно найти очень своеобразную линию: с одной стороны, не изменить европейским гуманистическим ценностям, с другой стороны, проявить жесткость и защитить некоторые традиционные ценности и порядок, и взгляды коренных французов. Надо найти баланс между испуганными настроениями по отношению к миграции", - сообщил Быстрицкий.

Кроме того, Быстрицкий сравнил парламентские выборы во Франции и в Великобритании. "Его (Макрона - ред.) абсолютное большинство – это вам не Тереза Мэй, которая размахивала руками и проиграли. Здесь тоже размахивали руками, но выиграли. Впору задуматься, насколько более сплочена, компетентна и умна французская элита по сравнению с английской. Это не политическая революция масс. Это политическая гибкость и революционное самопреображение самой французской политической элиты", - считает Быстрицкий.

Он также назвал победу движения Макрона "оглушительной", а людей, которые пришли к власти во Франции, "солидными и серьезными".

Правоцентристская партия "Республиканцы" на выборах получила 113 депутатских мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 18, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8. Парламентские выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей (около 43%).