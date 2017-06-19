Сменить власть в Катаре ни у кого не получится, заявили в МИД страны

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Если страны, разорвавшие отношения с Катаром и объявившие в отношении него блокаду, пытаются таким образом сменить власть в Дохе, у них ничего не получится, заявил глава катарского МИД Мохаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

"Для нас совершенно очевидно, что никто не находится в той позиции, чтобы так сильно влиять на ситуацию в нашей стране", — сказал он на пресс-конференции в Дохе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Наша система базируется на консенсусе между народом и правителями. Если они (оппоненты Катара — ред.) думают о таких вещах, то это явное вмешательство в наши внутренние дела, что неприемлемо с точки зрения международного права", — подчеркнул глава МИД.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве отношений с Катаром также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Дохе. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.