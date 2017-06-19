В МИД Катара расценили блокаду страны как акт агрессии

ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Страны, разорвавшие отношения с Катаром и объявившие в отношении него блокаду, совершают акт агрессии, заявил глава катарского МИД Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани.

"То, что мы видим, акт блокады – это акт агрессии против любой страны. К сожалению, сейчас она используется против нас", — сказал он на пресс-конференции в Дохе.

"Они (оппоненты Катара — ред.) обвиняют нас, что мы вмешиваемся в их дела, но при этом они делают в отношении нас то же самое", — отметил министр.

Он признал, что договориться странам региона пока не удается и "к этому моменту мы не видим никакого прогресса в преодолении кризиса и в движении вперед".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром все транспортное сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве отношений с Катаром также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Дохе. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.