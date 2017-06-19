У МВД Британии нет данных о злоумышленнике, наехавшем на людей в Лондоне

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Исполнитель теракта возле мечети на севере Лондона не был известен спецслужбам, сообщил журналистам министр по вопросам безопасности министерства внутренних дел Великобритании Бен Уоллес.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

"Я не могу много добавить к тому, что уже сообщал Скотланд-Ярд. Террорист выбрал простой способ нападения, воспользовавшись автомобилем. Насколько мне известно, он не был ранее известен спецслужбам", — сказал Уоллес.