Столтенберг: НАТО не планирует расширять контингент в Прибалтике и Польше

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. НАТО не планирует увеличения численности военнослужащих в рамках боевой группы в странах Прибалтики и Польше, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы не планируем увеличение численности военнослужащих в рамках боевой группы, мы считаем, что у нас будет значительная оборона, а также достаточное присутствие за счет боевой группы", — заявил Столтенберг, выступая в Латвии.

Как сообщает агентство Блумберг, он подчеркнул, что при необходимости альянс может быстро увеличить свое присутствие в Прибалтике. Столтенберг заявил, что НАТО стремится к конструктивному диалогу с РФ, а также призвал к большей прозрачности в военных учениях РФ. Генсек также заявил, что альянс может созвать совет Россия-НАТО в связи с учениями "Запад-2017".

"Мы не видим непосредственной угрозы в отношении какой-либо страны-союзника НАТО, но что мы видели — это более агрессивную Россию", — приводит агентство слова Столтенберга.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.