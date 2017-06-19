Российское МЧС готово помочь Португалии в борьбе с природными пожарами

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков в телеграмме португальскому коллеге Констанце Урбану де Соузе заявил о готовности помочь в борьбе с природными пожарами, которые унесли уже более 60 жизней.

"От имени МЧС России выражаю соболезнования в связи с природными пожарами, возникшими на территории Португалии. Силы и средства МЧС России готовы оказать помощь в борьбе с природными пожарами", — процитировали документ в пресс-службе ведомства.

В результате природных пожаров в центральном регионе Португалии, по данным местных властей, 61 человек погиб и более 60 пострадали. Больше всего пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в 200 километрах от Лиссабона.

Ранее соболезнования президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе выразил Владимир Путин.