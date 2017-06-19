СМИ сообщили о визите Эрдогана в Германию 7-8 июля

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит ФРГ с визитом 7-8 июля, передает телеканал Haberturk.

Программу визита телеканал не сообщает.

По данным курдского телеканала Rudaw , ожидается встреча турецкого лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Источники информации канал не раскрывает.

Правительство Германии 7 июня приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик". Глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что перевод контингента бундесвера на иорданскую базу "Эль-Азрак" займет до трех месяцев. Окончательное решение о выводе солдат с "Инджирлика" должен принять немецкий бундестаг.

Ранее Турция за день до визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемых Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).