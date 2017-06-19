Манила хочет подписать контракты на поставки оружия из России до конца года

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Манила рассчитывает до конца 2017 года подписать первую в историю серию соглашений с РФ о закупках российского вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета.

"Я думаю, что нам удастся заключить некоторые контракты на закупку вооружения до конца 2017 года. Оружие, которое нас сейчас интересует, будет предназначено для защиты от внутренних угроз, а не от внешних", — сказал Соррета.

При этом, комментируя возможность выхода двух стран на стратегическое сотрудничество в области безопасности, посол отметил, что этот вопрос "пока не стоит на повестке переговоров".

"Хотя есть те, кто верит, что такое сотрудничество также может быть взаимовыгодным, тем не менее, эта тема требует последующего обсуждения по мере развития наших отношений", — добавил высокопоставленный дипломат.

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.

В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.