Французское правительство в течение дня подаст в техническую отставку

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Франции в течение дня подаст в отставку в рамках технической реорганизации после прошедших парламентских выборов, сообщил официальный представитель кабинета Кристоф Кастанер.
Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны.
Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.