Французское правительство в течение дня подаст в техническую отставку

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство Франции в течение дня подаст в отставку в рамках технической реорганизации после прошедших парламентских выборов, сообщил официальный представитель кабинета Кристоф Кастанер.

"В ближайшие дни будет сформировано новое правительство во главе, я думаю, с Эдуаром Филиппом (действующий премьер-министр). Перестановки не будут масштабными, мне кажется, что речь идет о технической реорганизации", - заявил Кастанер, слова которого приводит агентство Франс Пресс

Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов депутатов Национального собрания получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют окончательные данные МВД страны.

Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.