МВД Британии не исключает, что атака возле мечети в Лондоне была терактом

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция работает на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Атака на прихожан мечети в Лондоне может являться терактом, расследование продолжается, заявила глава МВД Великобритании Амбер Радд.

"Инцидент с самого начала стал расследоваться как возможный теракт. Мы должны дать полиции возможность рассмотреть все факты. Сейчас мы считаем, что этот инцидент, предположительно, является терактом", — сказала Радд в интервью телеканалу Sky News

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент как возможный теракт.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. Задержан 48-летний мужчина.

The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.

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