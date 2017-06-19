Кадры с места наезда фургона на выходящих из мечети мусульман в Лондоне

Как сообщают местные СМИ, в результате наезда восемь человек были госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь на месте.

Все пострадавшие в результат инцидента — представители мусульманской общины, возвращавшиеся домой после вечерней молитвы.

Очевидцы утверждают, что в протаранившем толпу прихожан местной мечети фургоне было трое мужчин, также есть информация о том, что они были вооружены ножами, однако полиция эту информацию пока не подтверждает.

Водителем фургона оказался 48-летний мужчина, он уже задержан полицией, которая в том числе проверяет его психическое состояние.

Представители полиции заявляют, что рассматривают версию о теракте, однако официальных подтверждений этой версии еще не было.