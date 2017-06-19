При теракте у мечети в Лондоне погиб человек, 10 ранены

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Один человек погиб, 10 были ранены в Лондоне в результате наезда фургона на людей, возвращавшихся из мечети, водитель фургона был задержан. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент у мечети в Лондоне как потенциальный теракт.
Атака на верующих
В полиции сообщили, что в результате наезда фургона пострадали 10 человек. Восемь из них были госпитализированы, еще двоим медицинская помощь была оказана на месте. В результате инцидента один человек погиб.
По сообщениям газеты Evening Standard со ссылкой на очевидцев, из машины выскочил вооруженный ножом мужчина, говорилось о том, что в результате его нападения по меньшей мере один человек был ранен, но полиция информацию о ножевых ранениях опровергает.
Как пишет издание, белый мужчина с темными волосами был задержан полицейскими, при этом не уточняется, был ли это вооруженный ножом мужчина. Предположительно, машина была взята в аренду в Уэльсе.
"Я видел четыре или пять человек на земле. По меньшей мере у одного было ножевое ранение", — сообщил один из прихожан мечети. "Толпа поймала парня. Он пытался совершить то же, что было на Лондонском мосту", — добавил он.
В свою очередь телеканал Sky News со ссылкой на очевидца сообщает, что двоим из троих мужчин, которые находились в фургоне, протаранившем толпу на северо-востоке Лондона, удалось бежать. "В грузовике было три человека. Одного задержала полиция, двое остальных скрылись", — сказал очевидец.
Водитель задержан
На данный момент полиция не располагает информацией о других подозреваемых, однако расследование продолжается. Таким образом, информация о двух других мужчинах, якобы находившихся в фургоне, пока не подтверждена.
Рассматривается как теракт
"Пока преждевременно говорить о мотивах. Мы открыты пока для различных версий… Слишком рано пока говорить о том, что человек погиб в результате инцидента… Мы приносим свои соболезнования всем, кого инцидент затронул, два человека остаются в очень серьезном состоянии", — отметил Бэсу.
Он также сообщил, что полиция воспринимает случившееся как теракт на том основании, что у инцидента есть все соответствующие признаки.
"Расследование ведет контртеррористическое подразделение", — добавил он.
"Все пострадавшие во время инцидента – представители мусульманской общины", — отметил Бэсу.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент у мечети в Лондоне как потенциальный теракт. "Полиция подтвердила, что это рассматривается как возможный теракт. Я соберу чрезвычайное заседание этим утром", — приводит ее слова агентство Рейтер.
"Все мои мысли с жертвами, их семьями и экстренными службами на месте", — добавила Мэй.
В свою очередь, глава МВД Великобритании Амбер Радд также заявила, что атака на прихожан мечети в Лондоне может являться терактом.
"Инцидент с самого начала стал расследоваться как возможный теракт. Мы должны дать полиции возможность рассмотреть все факты. Сейчас мы считаем, что этот инцидент, предположительно, является терактом", — сказала Радд в интервью телеканалу Sky News.
The scene at #FinsburyPark where a van ploughed into and hurt at least 10 people' https://t.co/Z3TExQpPxI pic.twitter.com/5IgNp0W1zu— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 июня 2017 г.