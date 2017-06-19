СМИ: водитель машины, въехавшей в людей в Лондоне, сделал это специально

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Водитель грузовика, въехавшего в пешеходов в ночь на понедельник, не был пьян или болен, он полностью контролировал свои действия. Об этом корреспонденту телеканала Sky News рассказал очевидец инцидента по имени Мухаммед.

По словам очевидца, фургон сначала выехал на полосу для пассажирского транспорта, а затем направился в толпу пешеходов, возвращавшихся с ночной молитвы в мечети.

"Он не был пьян… Он делал это специально", — сказал молодой человек.

Ранее другой очевидец говорил телеканалу Sky News, что в фургоне находились трое мужчин, двоим из которых удалось бежать.

Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.