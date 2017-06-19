ЛОНДОН, 19 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Водитель грузовика, въехавшего в пешеходов в ночь на понедельник, не был пьян или болен, он полностью контролировал свои действия. Об этом корреспонденту телеканала Sky News рассказал очевидец инцидента по имени Мухаммед.
"Он не был пьян… Он делал это специально", — сказал молодой человек.
Ранее другой очевидец говорил телеканалу Sky News, что в фургоне находились трое мужчин, двоим из которых удалось бежать.
Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.