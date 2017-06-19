Французский политик прокомментировал итоги парламентских выборов

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Результаты парламентских выборов во Франции позволяют правоцентристам создать в Национальном собрании (нижняя палата) крупную фракцию, чтобы защищать интересы своих избирателей, заявил руководивший кампанией партии "Республиканцы" Франсуа Баруэн.

К настоящему моменту результаты выборов подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них, получив абсолютное большинство в нижней палате, победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", еще в 40 — кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Правоцентристская партия "Республиканцы" — получила 110 депутатских мандата, Социалистическая партия — 28, правоцентристский "Союз демократов и независимых" — 17, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 16, Коммунистическая партия Франции — 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 8.

"Французы предоставили президенту республики широкое большинство. Посыл избирателей очевиден, и я его принимаю. Я направляю поздравления президенту Эммануэлю Макрону, который является творцом этой победы, и желаю ему удачи в непростой миссии, которую ему доверили граждане", — сказано в заявлении Баруэна.

Представитель "Республиканцев" отметил, что, несмотря на поражение их кандидата Франсуа Фийона в первом туре президентских выборов, партии удалось провести интенсивную парламентскую кампанию. "Это позволило сформировать достаточно значительную фракцию, чтобы представлять наши ценности, убеждения и обещания", — сказал политик.

Он также с сожалением отметил, что выборы прошли при рекордно низкой явке избирателей (около 43%).