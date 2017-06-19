Меркель поздравила Макрона с победой его движения на выборах во Франции

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эммануэля Макрона с получением его движением "Вперед, республика" большинства мандатов на парламентских выборах.

"Поздравляю, Эммануэль Макрон, с очевидным парламентским большинством + дальнейшее сотрудничество для Германии, Франции, Европы ", - цитирует Меркель представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в микроблоге в Twitter.

Результаты выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции подведены в 553 из 577 избирательных округов, в 293 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", получив абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.