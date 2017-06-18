Адвокат Ле Пен переизбрался в парламент Франции

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокат лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Жильбер Коллар одержал победу во втором туре парламентских выборов над кандидатом от движения президента страны "Вперед, республика" Мари Сара и переизбрался в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции.

Согласно окончательным данным МВД Франции, Коллар получил 50,16% голосов, набрав 123 голоса. Его соперница получила 49,84% голосов.

Ранее сообщалось, что Коллар потерпел поражение в ходе голосования, как это произошло с вице-президентом партии Франсуа Филиппо.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.