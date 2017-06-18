Победа движения Макрона на выборах неоспорима, считает лидер Соцпартии

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Победа движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" на парламентских выборах неоспорима, избиратели не оставили шансов его оппонентам, заявил первый секретарь находившейся у власти Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис.

"Победа движения президента Макрона неоспорима, разгром левых неизбежен. Правые также потерпели провал", - заявил лидер Соцпартии, отметив, что популисты обоих флангов присоединились к "Вперед, республика".

Он подчеркнул, что выборы прошли при крайне низкой явке избирателей (около 42%), что вызывает беспокойство.

"Избиратели пожелали дать шанс новому президенту, не оставив ни одного шанса его оппонентам. Сегодня президент республики получил полную власть", - сказал Камбаделис, отметив также, что покидает руководство партии.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.