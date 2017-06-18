Во Франции начали закрываться участки для голосования

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Избирательные участки, открытые в воскресенье во Франции для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны, начали закрываться.

После 18.00 местного времени (19.00 мск) проголосовать на выборах не смогут жители большинства населенных пунктов, однако в некоторых крупных городах участки будут открыты до 20.00.

Первые данные об итогах выборов будут обнародованы уже вскоре после закрытия последних участков.

Явка избирателей во втором туре выборов, по данным на 17.00 (18.00 мск), составила только 35,33%.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание проходит в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.