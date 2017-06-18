Ополченцы и силовики обвинили друг друга в обстреле села под Мариуполем

ДОНЕЦК/КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Украинские силовики и ополченцы обвиняют друг друга в обстреле населенного пункта Бердянское на юге Донецкой области вечером в субботу.

По данным пресс-центра военной операции Украины в соцсети Facebook , жилые дома в селе подверглись обстрелу в 17.40 в субботу. Обошлось без жертв среди мирного населения, однако ряд домов получили повреждения. Силовики обвинили ополченцев в обстреле села из минометов, запрещенных минскими соглашениями.

В то же время заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что повреждения в селе появились из-за перестрелок между силами Вооруженных сил Украины и боевиками "Правого сектора" (движение запрещено в России).

"В районе населенного пункта Широкино (юг Донецкой области в нескольких километрах от Мариуполя) между подразделениями 36-й отдельной бригады морской пехоты и неподконтрольными украинскому командованию боевиками "Правого сектора" завязалась перестрелка… Разборки закончились взаимным применением минометов различных калибров, в том числе по местам дислокации подразделений в населенных пунктах. По этому причине украинские СМИ отмечают повреждения в Бердянском, территория которого оказалась под огнем минометов украинских силовиков", — сказал Басурин журналистам.

Он отметил, что в СМИ говорилось об обстреле из минометов калибром 82 мм. По его словам, такой вид вооружения не мог быть использован ополчением, к тому же их позиции находятся слишком далеко для данного вида оружия.

"Важно отметить, что ближайшие позиции подразделений вооруженных сил ДНР находятся на удалении пяти — шести километров от района обстрела. Соответственно, мины калибра 82 мм …нашими подразделениями не могли применяться. При этом на фотографиях, опубликованных в СМИ Украины, воронки соответствуют разрывам мин калибром 82 мм", — заявил Басурин.

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