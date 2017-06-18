Социолог объяснил низкую явку на парламентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Низкую явку избирателей на парламентских выборах во Франции можно объяснить отсутствием напряженного ожидания результата и ограниченным выбором, считает глава института изучения общественного мнения Kantar Public France Эммануэль Ривьер.

"Риск заключается в том, что некоторые избиратели не пойдут (голосовать) потому, что выбор во втором туре значительно разрежен по сравнению с первым туром", - сказал Ривьер в эфире радиостанции RTL. По его мнению, сложно представить, что избиратели, поддерживающие левую партию "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона проявят большой энтузиазм при выборе между кандидатом от президентского движения "Вперед, республика" и кандидатом от правоцентристской партии "Республиканцы".

Эксперт отмечает, что результаты первого тура парламентских выборов, которые показали успех движения "Вперед, республика", не подстегнули "напряженного ожидания", что могло бы повысить явку.

Еще одним фактором, негативно повлиявшим на этот показатель, Ривьер назвал "усталость" людей от постоянных выборов, которые проходят во Франции в последние несколько месяцев: за праймериз одних партий последовали праймериз других, на смену им пришли президентские выборы, после которых настала очередь парламентских.

Явка избирателей в ходе проходящего во Франции в воскресенье второго тура выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), по данным на 12.00 (13.00 мск), составила 17,75%, свидетельствуют данные МВД страны. Первый тур парламентских выборов неделей ранее также прошел при рекордно низкой явке: голосовать пришли меньше половины избирателей — 48,71%. К полудню явка составляла 19,24%. В 2012 году во втором туре выборов депутатов Нацсобрания к 12.00 по местному времени проголосовали 21,41% избирателей, в 2007 году — 22,89%, в 2002 году — 20,79%.

Согласно прогнозам социологов, движение президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" по итогам выборов может завоевать до 80% мест в Национальном собрании (нижняя палата), получив самое широкое президентское большинство в истории Пятой республики (с 1958 года).