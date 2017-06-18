Германия предложила помочь Португалии в борьбе с лесным пожаром

БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Германия предложила Португалии помощь в связи с бушующим в стране лесным пожаром, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

По последним данным, число жертв мощнейшего лесного пожара в Португалии достигло 57 человек, еще 59 пострадали.

Министр подчеркнул, что глубоко поражен известиями об ударе стихии, обрушившимся на Португалию.

"Сегодня утром я выразил наши глубочайшие соболезнования и сочувствие премьер-министру Португалии Антониу Кошта и предложил ему помощь и поддержку Германии, если в них будет необходимость", — заявил Габриэль.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.