Президент Франции проголосовал во втором туре парламентских выборов

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов.

Как и в первом туре, Макрон голосовал в коммуне Ле-Туке (регион О-де-Франс), где голосовал и во время президентской кампании. Необычным стало время голосования - президент появился на участке через час после его открытия, хотя ранее приезжал ближе к полудню.

Изменение в привычном графике президента связано с тем, что у него запланировано участие в еще одном мероприятии - праздновании годовщины "Речи 18 июня", которую Шарль де Голль произнес после того как нацистская Германия оккупировала Францию. Тогда будущий основатель Пятой республики призвал продолжить борьбу против фашистских сил, что ознаменовало начало французского Сопротивления.

Второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) проходит в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах. Накануне голосовали избиратели Гваделупы, Французской Гвианы, Мартиники, Сен-Бартельми, Сен-Мартена, Французской Полинезии и Сен-Пьера и Микелона.

В первом туре движение Макрона "Вперед, республика" и его союзники из партии "Демократическое движение" набрали 32,3% голосов, партия "Республиканцы" - 15,%, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,2%, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 11% а бывшая правящая Социалистическая партия — 7,4%. Победить в первом туре, где надо было набрать более 50% голосов, смогли кандидаты лишь в четырех округах, остальные определятся по итогам второго тура, где достаточно набрать простое большинство.