В Боготе при взрыве в торговом центре погибла француженка

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что при взрыве в торговом центре погибла 23-летняя француженка, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам чиновника, девушка работала в качестве волонтера в Колумбии в течение последних шести месяцев и готовилась вернуться во Францию в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что посетителей одного из самых популярных торговых центров в Боготе эвакуируют после мощного взрыва. Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, в сердце туристического района Боготы.

Пеньялоса заявил, что взрыв в торговом центре был террористической атакой, уточнив, что в результате него пострадали 11 человек, из них трое получили тяжелые ранения.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос приказал провести расследование в связи с инцидентом и выразил свои соболезнования жертвам.