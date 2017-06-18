В Боготе при взрыве в торговом центре погибла француженка

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса сообщил, что при взрыве в торговом центре погибла 23-летняя француженка, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось, что посетителей одного из самых популярных торговых центров в Боготе эвакуируют после мощного взрыва. Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino, в сердце туристического района Боготы.
Пеньялоса заявил, что взрыв в торговом центре был террористической атакой, уточнив, что в результате него пострадали 11 человек, из них трое получили тяжелые ранения.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос приказал провести расследование в связи с инцидентом и выразил свои соболезнования жертвам.
#ÚLTIMAHORA Explosión en un centro comercial de Bogotá: al menos cuatro heridos. Más detalles en breve.. pic.twitter.com/F16NYTV6jy— Informando (@InformandoRD7) 17 июня 2017 г.