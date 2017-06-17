ВСУ обстреливают свои территории, чтобы обвинить ЛНР в срыве "Минска-2"

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики открывают огонь по своей же территории, что впоследствии обвинить подразделения ЛНР в срыве минских договоренностей, заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Подразделения ВСУ продолжают проводить обстрелы населенных пунктов, расположенных на своей стороне, с целью обвинения в этом Народных республик", — заявил спикер.

Он уточнил, что в украинских СМИ появилась информация о том, что подразделения Народной милиции ЛНР обстреляли населенный пункт Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Марочко заверил, что эта информация не соответствует действительности. Спикер дополнил, что 15 июня ВСУ обстреляли подконтрольную им часть Золотого, в результате чего, по его словам, разрушения получили пять жилых домов и хозпостройки.

"Еще одной причиной обстрелов украинскими силовиками подконтрольных им населенных пунктов являются внутренние разборки и переделы сфер влияния, которые зачастую заканчиваются трагически, прежде всего, для жителей тех населенных пунктов, где располагаются враждующие подразделения", — уточнил Марочко.

По его мнению, данные факты еще раз подтверждают, что Киев не намерен "вести мирный диалог для урегулирования ситуации на Донбассе".