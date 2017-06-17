Тиллерсон: политика Коля помогла созданию мирной и демократической Европы

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Политика бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля способствовала созданию мирной и демократической Европы, заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Он выразил соболезнования в связи с кончиной германского политика.

Госсекретарь назвал Коля "другом Соединенных Штатов в период преобразований в Европе". "Его работа способствовала продвижению наших взглядов по строительству мирной и демократической Европы", — отметил он.

Тиллерсон напомнил, что Коля называли "канцлером единства". По его словам, "Коль провел Западную Германию через период воссоединения и стал первым канцлером единой Германии".

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.