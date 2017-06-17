Пентагон подтвердил ранение нескольких американских военных в Афганистане

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Пентагон в субботу подтвердил, что нескольких американских военнослужащих получили ранения в Афганистане.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на афганского военного представителя сообщило о гибели по меньшей мере четырех американских военнослужащих.

"Нам известно об инциденте, который произошел на базе Кэмп-Шахин в Мазари-Шарифе примерно в 14.00 по местному времени. На данный момент мы можем подтвердить, что никто из военнослужащих США или НАТО не погиб. Были ранены американские военнослужащие", — сказал РИА Новости представитель Пентагона.

Он отметил, что "в результате инцидента погиб один афганский военнослужащий, еще один был ранен".

По его словам, по данному инциденту проводится расследование.